Витцель, Тевес и Ахмедов в Китае, Дракслер в «ПСЖ» и другие трансферные новости – в приложении «Трансферы»

Трансферные слухи, официальные комментарии представителей клубов, инсайды, мнения экспертов, фото новичков в одном приложении – «Трансферы» от Sports.ru

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Загрузив приложение «Трансферы», вы получаете:

– Свежие трансферные новости и слухи о клубах и игроках со всего мира;

– Интервью игроков, мнения экспертов и инсайдеров;

– Фотогалереи с новичками команд;

– Эксклюзивные трансферные блоги и материалы пользователей Sports.ru;

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками: форумы и комментарии.

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