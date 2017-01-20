Флагманское мобильное приложение Sports.ru без рекламы
В базовом варианте главное приложение Sports.ru является бесплатным, при этом пользователь видит различные форматы рекламы.
В данный момент каждый желающий может отключить эту рекламу, оформив подписку на месяц или навсегда.
Приобрести подписку вы можете в настройках приложения, выбрав пункт «отключение рекламы».
Подписка в приложении Sports.ru на iOS:
Подписка в приложении Sports.ru на Android:
Скачать приложение Sports.ru iOS
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