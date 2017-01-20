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    Sports.ru

    Флагманское мобильное приложение Sports.ru без рекламы

    Теги Sports.ru мобильные приложения

    В базовом варианте главное приложение Sports.ru является бесплатным, при этом пользователь видит различные форматы рекламы.

    В данный момент каждый желающий может отключить эту рекламу, оформив подписку на месяц или навсегда.

    Приобрести подписку вы можете в настройках приложения, выбрав пункт «отключение рекламы».

    Подписка в приложении Sports.ru на iOS:

    Подписка в приложении Sports.ru на Android:

    Скачать приложение Sports.ru iOS

    Скачать приложение Sports.ru Android

    Sports.ru – делаем спорт лучше!

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