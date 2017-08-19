Tribuna Digital открывает вакансию главного редактора футбольных приложений и сайтов на индонезийском языке
Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний России. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений на 7 языках превышает 15 миллионов человек и постоянно растет. Наш следующий шаг – запуск и дальнейшее расширение линейки клубных приложений на индонезийском языке.
Если вы любите европейский футбол и хотите создавать мобильные приложения о топ-клубах для пользователей в Индонезии – присоединяйтесь!
От вас:
– Подбор редакторов для клубных приложений на индонезийском языке и управление ими.
– Наполнения приложений контентом, построение сообществ.
– Свободное владение индонезийским языком на редакторском уровне (оптимально – родной; допустимо – выученный и отточенный проживанием в языковой среде).
– Владение русским или английским на разговорном уровне для коммуникации в рамках Tribuna Digital.
– Понимание европейского футбола и интерес к нему.
– Хороший быстрый компьютер и все необходимые программы на нем.
Для вас:
– Креативный коллектив, новые интересные задачи международного масштаба.
– Индивидуальный график.
– Возможность работать удаленно.
Резюме присылайте на kalashnikov@tribuna.com с темой «Pemimpin Redaksi Bahasa Indonesia».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.