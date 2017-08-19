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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Tribuna Digital открывает вакансию главного редактора футбольных приложений и сайтов на индонезийском языке

    Теги Sports.ru Tribuna.com

    Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний России. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений на 7 языках превышает 15 миллионов человек и постоянно растет. Наш следующий шаг – запуск и дальнейшее расширение линейки клубных приложений на индонезийском языке.

    Если вы любите европейский футбол и хотите создавать мобильные приложения о топ-клубах для пользователей в Индонезии – присоединяйтесь!

    От вас:

    – Подбор редакторов для клубных приложений на индонезийском языке и управление ими.

    – Наполнения приложений контентом, построение сообществ.

    – Свободное владение индонезийским языком на редакторском уровне (оптимально – родной; допустимо – выученный и отточенный проживанием в языковой среде).

    – Владение русским или английским на разговорном уровне для коммуникации в рамках Tribuna Digital.

    – Понимание европейского футбола и интерес к нему.

    – Хороший быстрый компьютер и все необходимые программы на нем.

    Для вас:

    – Креативный коллектив, новые интересные задачи международного масштаба.

    – Индивидуальный график.

    – Возможность работать удаленно.

    Резюме присылайте на kalashnikov@tribuna.com с темой «Pemimpin Redaksi Bahasa Indonesia».

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