Tribuna Digital открывает вакансию главного редактора футбольных приложений и сайтов на индонезийском языке

Tribuna Digital – одна из самых быстрорастущих digital-компаний России. Месячная аудитория наших сайтов и мобильных приложений на 7 языках превышает 15 миллионов человек и постоянно растет. Наш следующий шаг – запуск и дальнейшее расширение линейки клубных приложений на индонезийском языке.

Если вы любите европейский футбол и хотите создавать мобильные приложения о топ-клубах для пользователей в Индонезии – присоединяйтесь!

От вас:

– Подбор редакторов для клубных приложений на индонезийском языке и управление ими.

– Наполнения приложений контентом, построение сообществ.

– Свободное владение индонезийским языком на редакторском уровне (оптимально – родной; допустимо – выученный и отточенный проживанием в языковой среде).

– Владение русским или английским на разговорном уровне для коммуникации в рамках Tribuna Digital.

– Понимание европейского футбола и интерес к нему.

– Хороший быстрый компьютер и все необходимые программы на нем.

Для вас:

– Креативный коллектив, новые интересные задачи международного масштаба.

– Индивидуальный график.

– Возможность работать удаленно.

Резюме присылайте на kalashnikov@tribuna.com с темой «Pemimpin Redaksi Bahasa Indonesia».

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