Илья Малинин: «Думаю, я достаточно близок к золоту Олимпиады, но должен сделать еще много работы. Надеюсь улучшиться, когда попаду на Игры»

Илья Малинин оценил свои шансы на золото Олимпийских игр.

– В этом году я хочу совершенствоваться во второй оценке. Показывать историю за музыкой, стараться давать больше выражения эмоций, быть более театральным – это поможет мне улучшиться во второй оценке.

Сальто – это новая вещь, которую я выучил недавно. И я горжусь собой, это было сложнее для меня из-за эмоционального напряжения, чем четверной аксель. Но опять же опыт в гимнастике помог мне.

– Как ты думаешь, ты близок к золотой олимпийской медали?

– Я думаю, что достаточно близок, но знаю, что еще много работы, которую я должен сделать. Я всегда пытаюсь найти что-то новое и работать над этим. Так что я надеюсь улучшиться, когда попаду на Олимпиаду. И тогда у меня будет шанс попасть на вершину, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в сюжете FujiTV.