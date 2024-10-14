Илья Малинин: «Думаю, я достаточно близок к золоту Олимпиады, но должен сделать еще много работы. Надеюсь улучшиться, когда попаду на Игры»
– В этом году я хочу совершенствоваться во второй оценке. Показывать историю за музыкой, стараться давать больше выражения эмоций, быть более театральным – это поможет мне улучшиться во второй оценке.
Сальто – это новая вещь, которую я выучил недавно. И я горжусь собой, это было сложнее для меня из-за эмоционального напряжения, чем четверной аксель. Но опять же опыт в гимнастике помог мне.
– Как ты думаешь, ты близок к золотой олимпийской медали?
– Я думаю, что достаточно близок, но знаю, что еще много работы, которую я должен сделать. Я всегда пытаюсь найти что-то новое и работать над этим. Так что я надеюсь улучшиться, когда попаду на Олимпиаду. И тогда у меня будет шанс попасть на вершину, – сказал чемпион мира по фигурному катанию в сюжете FujiTV.
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