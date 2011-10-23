Елизавета Туктамышева: «Если наслаждаешься катанием, не стоит расстраиваться, что тебе недоставляют оценок»

Чемпионка мира 2015 года подвела итоги выступления на этапе Гран-при Skate America, а также рассказала о желании сделать новый показательный номер.

– Новый показательный будет. Пока не успели поставить из-за большого количества соревнований. Хочу сделать что-то новое.

– Болельщики в комментариях предлагают покататься под Аллегрову. Вы же все-таки Императрица.

– Думаю, иностранцы не поймут. Не будет такого восприятия, как в России. Но если будут какие-то шоу по России, то об этом можно будет подумать.

– Бронза на Skate America – удовлетворительный результат?

– В итоге получился удовлетворительный. Была рада оказаться на подиуме, тут были достаточно серьезные соперницы. В короткой случались первая серьезная неудача за прошлый сезон и начало этого. Она меня немного выбила из колеи. Я боялась, что это могло негативно отразиться на мне в дальнейшем. Но все сложилось хорошо. Довольна своей произвольной – собралась, откатала чисто и заняла третье место. Эти эмоции для меня сильнее, чем те, которые были после победы на в прошлом году.

– Ты сделала три чистых тройных акселя, но набрала всего 205 баллов. Что думаешь по этому поводу?

– Уже не так сильно обращаю на это внимание. Решила для себя, что если ты наслаждаешься фигурным катанием, то не стоит расстраиваться из-за того, что тебе недоставляют оценок. В противном случае можно было уже закончить карьеру.

Для меня главный итог в США – место на пьедестале. Это действительно меня порадовало. Если бы с таким прокатом я оказалась в итоге, допустим, пятой, то я бы очень сильно расстроилась.

– В Финляндии ты показала большой палец судьям после короткой программы. Что было в голове в этот момент?

– Просто недопонимание.

– Сейчас уже его нет?

– Нет, оно есть до сих пор. Все понятно мне никогда не будет.

– Контент, который был на , останется на весь сезон?

– На сегодня думаю, что да. Вряд ли что изменим до чемпионата России. Хотя, зная себя и Алексея Николаевича, возможно все. Всегда в голову может прийти неожиданная мысль, – сказала Туктамышева.

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