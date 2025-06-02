🔥 Магнус Карлсен грубо ошибся и проиграл чемпиону миру из Индии – его яростная реакция стала хитом соцсетей 🫨👊

Такого мы еще не видели.

Магнус Карлсен проиграл партию 6-го тура шахматного турнира Norway Chess в Ставангере. Можно сказать, что расстраиваться нечему – проиграл-то чемпиону мира Гукешу Доммараджу.

Но это же Карлсен.

Кроме того, эксперты говорят, что положение было выигрышное, а норвежец «прозевал» победу.

За считанные часы отрывок собрал больше шести миллионов просмотров.

«Не знаю, что произошло, меня до сих пор трясет после партии. То, как он проиграл, было просто душераздирающе. Я прекрасно понимаю Магнуса. Я и сам много раз бил по столу после неудачных партий» , – отреагировал Гукеш на эмоции соперника.

Кстати, гроссмейстеры уже играли в первом туре, где легко победил Магнус. После победы он написал в соцсетях:

«Если идешь на короля, лучше не промахиваться».

Конкурент у Федора Смолова достойный, но…

Король умер, да здравствует король!