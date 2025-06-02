🔥 Магнус Карлсен грубо ошибся и проиграл чемпиону миру из Индии – его яростная реакция стала хитом соцсетей 👊
Такого мы еще не видели.
Магнус Карлсен проиграл партию 6-го тура шахматного турнира Norway Chess в Ставангере. Можно сказать, что расстраиваться нечему – проиграл-то чемпиону мира Гукешу Доммараджу.
Но это же Карлсен.
Кроме того, эксперты говорят, что положение было выигрышное, а норвежец «прозевал» победу.
За считанные часы отрывок собрал больше шести миллионов просмотров.
«Не знаю, что произошло, меня до сих пор трясет после партии. То, как он проиграл, было просто душераздирающе. Я прекрасно понимаю Магнуса. Я и сам много раз бил по столу после неудачных партий», – отреагировал Гукеш на эмоции соперника.
Кстати, гроссмейстеры уже играли в первом туре, где легко победил Магнус. После победы он написал в соцсетях:
«Если идешь на короля, лучше не промахиваться».
Конкурент у Федора Смолова достойный, но…
Король умер, да здравствует король!