😱 «Я думаю, это бывшая жена Перейры». Видели самую преданную фанатку Анкалаева? Она из США

Видели бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры? Зря, возможно, это крупнейшее событие UFC в году. Россия получила еще одного чемпиона.

Мир разделился на два лагеря: большая часть фанатов Перейры и многие бойцы считают, что Магомед не заслужил победу. Другие, среди которых много российских болельщиков, а также спортсменов, считают иначе.

Но это не важно – пояс уже уехал в Россию. А вот и доказательство того, что это случилось не зря. Девушку уже нарекли в соцсетях «главной фанаткой дагестанца».

Есть много вариантов.

💭 «Я думаю, это бывшая жена Перейры».

💭 «В ней есть тот самый дух, о котором говорил Прохазка».

💭 «Техасская дагестанка».

💭 «Как ты можешь быть фанатом Анкалаева?»

💭 «Биг Анк дарит женщинам безопасность».