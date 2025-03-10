😱 «Я думаю, это бывшая жена Перейры». Видели самую преданную фанатку Анкалаева? Она из США
Видели бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры? Зря, возможно, это крупнейшее событие UFC в году. Россия получила еще одного чемпиона.
Мир разделился на два лагеря: большая часть фанатов Перейры и многие бойцы считают, что Магомед не заслужил победу. Другие, среди которых много российских болельщиков, а также спортсменов, считают иначе.
Но это не важно – пояс уже уехал в Россию. А вот и доказательство того, что это случилось не зря. Девушку уже нарекли в соцсетях «главной фанаткой дагестанца».
Есть много вариантов.
💭 «Я думаю, это бывшая жена Перейры».
💭 «В ней есть тот самый дух, о котором говорил Прохазка».
💭 «Техасская дагестанка».
💭 «Как ты можешь быть фанатом Анкалаева?»
💭 «Биг Анк дарит женщинам безопасность».