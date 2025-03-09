Перейра провалил бой с Анкалаевым, а первый сигнал был еще до поединка 😳

Алекс Перейра не сенсационно, но бесхребетно проиграл титул чемпиона полутяжелого веса UFC Магомеду Анкалаеву.

Бразилец не сумел показать свою знаменитую ударную мощь, хоть некоторые фанаты и считают наоборот. Анкалаев выиграл единогласным решением судей, но лишь немногие могли быть в этом уверены до официального объявления результата.

Например, свидетели рукопожатия Перейры с рэпером Дрейком, прославившемся большим количеством неудачных спортивных ставок. В соцсетях даже есть мем «Проклятие Дрейка», подразумевающий «послушай и сделай наоборот».

Вы тоже увидели «Что я сейчас сделал?»