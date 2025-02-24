💎 «Невероятный уровень. Элита элиты». Мир боготворит реванш Бивола и Бетербиева 🙌
22 февраля Россия получила второго абсолютного чемпиона мира по боксу за последние полгода. Вывеска «Бивол – Бетербиев» уже стала гарантом качества, но, похоже, мы даже не представляем, в каких масштабах.
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев снова провели великолепные 12 раундов. Но представьте, насколько круто выглядел поединок для нейтрального любителя бокса, у которого нет предпочтений ни к одному из бойцов. Чистая эстетика!
Хотя зачем представлять? Можно почитать!
💭 «Они забрали нули друг друга. У этих парней нереальный уровень».
💭 «Невероятный уровень. Элита элиты».
💭 «Не думаю, что мы когда-нибудь увидим нокаут в их противостоянии. Они противоположны, это будут полные бои каждый раз».
💭 «Два абсолютных воина. Какой матч. Это бокс!!!»
💭 «Смотреть, как эти мужики рубятся в ринге 24 раунда – настоящий подарок. Два фантастических бойца и джентльмена за пределами ринга».
💭 «Не забывайте, что Бетербиеву 40 лет!»
💭 «Вероятно, самый драматичный бой в полутяжелом весе всех времен».
💭 «Способность Бивола оставаться защищенным – это безумие. Его оборона никогда не выглядела ненадежной. Он контролировал себя, был спокоен и использовал ноги, чтобы сделать решающие удары в последних раундах. Это самый высокий уровень бокса в советском стиле».
💭 «Девятый раунд от Бивола должен изучаться в течение нескольких поколений. Мастер-класс».
💭 «Бивол действительно один из лучших боксеров этого поколения, и никто не может это оспорить».
💭 «Это отдает Али 60-х и Тайсоном 90-х».
Не верите? Убедитесь сами.