💎 «Невероятный уровень. Элита элиты». Мир боготворит реванш Бивола и Бетербиева 🙌

22 февраля Россия получила второго абсолютного чемпиона мира по боксу за последние полгода. Вывеска «Бивол – Бетербиев» уже стала гарантом качества, но, похоже, мы даже не представляем, в каких масштабах.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев снова провели великолепные 12 раундов. Но представьте, насколько круто выглядел поединок для нейтрального любителя бокса, у которого нет предпочтений ни к одному из бойцов. Чистая эстетика!

Хотя зачем представлять? Можно почитать!

💭 «Они забрали нули друг друга. У этих парней нереальный уровень».

💭 «Невероятный уровень. Элита элиты».

💭 «Не думаю, что мы когда-нибудь увидим нокаут в их противостоянии. Они противоположны, это будут полные бои каждый раз».

💭 «Два абсолютных воина. Какой матч. Это бокс!!!»

💭 «Смотреть, как эти мужики рубятся в ринге 24 раунда – настоящий подарок. Два фантастических бойца и джентльмена за пределами ринга».

💭 «Не забывайте, что Бетербиеву 40 лет!»

💭 «Вероятно, самый драматичный бой в полутяжелом весе всех времен».

💭 «Способность Бивола оставаться защищенным – это безумие. Его оборона никогда не выглядела ненадежной. Он контролировал себя, был спокоен и использовал ноги, чтобы сделать решающие удары в последних раундах. Это самый высокий уровень бокса в советском стиле».

💭 «Девятый раунд от Бивола должен изучаться в течение нескольких поколений. Мастер-класс».

💭 «Бивол действительно один из лучших боксеров этого поколения, и никто не может это оспорить».

💭 «Это отдает Али 60-х и Тайсоном 90-х».

Не верите? Убедитесь сами.