🤯 А вы в курсе, что иностранцы считают Бетербиева – победителем реванша с Биволом?

Дмитрий Бивол уверенно взял реванш у Артура Бетербиева за спорное октябрьское поражение. Но! Это мы так думаем.

Пока в русскоязычном пространстве недоумевают над ничьей, которую увидел судья из Монако, англоязычные пользователи в соцсетях злятся из-за «ограбления» Бетербиева.

Приведем часть популярных комментариев.

💭 «Бивол бегал, эпизодами взрываясь, когда Бетербиев уже его ждал. Никакого постоянного давления, никакого контроля над боем. Это не победа в бою, а выживание. Турки Аль эш-Шейх и Эдди Хирн подстроили все. Вы могли видеть их лица даже перед оценками».

💭 «Давление Бетербиева – абсолютный ад для любого соперника».

💭 «Бивол не был лучше Бетербиева».

💭 «Бивол проиграл оба боя».

💭 «Почему 12-й раунд отдали Биволу? Где статистика ударов Compubox для этого боя? И почему команда комментаторов была такой предвзятой?»

💭 «Этот бой даже ближе первого. Я бы дал ничью, либо один раунд Биволу. Нужна трилогия».

💭 «Они ограбили Бетербиева».

💭 «Бетербиев выиграл это, но они отдали победу Биволу лишь для трилогии».

💭 «Артур Бетербиев – величайший боец всех времен. Настоящая машина. Ему 40 лет, а он проводит такой бой против праймового Бивола. Дмитрий – удивительный боксер, но не он выиграл этим вечером».

Безусловно, есть и те, кто считает безоговорочным победителем Бивола. Но их соотношение примерно равное.