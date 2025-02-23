🤯 А вы в курсе, что иностранцы считают Бетербиева – победителем реванша с Биволом?
Дмитрий Бивол уверенно взял реванш у Артура Бетербиева за спорное октябрьское поражение. Но! Это мы так думаем.
Пока в русскоязычном пространстве недоумевают над ничьей, которую увидел судья из Монако, англоязычные пользователи в соцсетях злятся из-за «ограбления» Бетербиева.
Приведем часть популярных комментариев.
💭 «Бивол бегал, эпизодами взрываясь, когда Бетербиев уже его ждал. Никакого постоянного давления, никакого контроля над боем. Это не победа в бою, а выживание. Турки Аль эш-Шейх и Эдди Хирн подстроили все. Вы могли видеть их лица даже перед оценками».
💭 «Давление Бетербиева – абсолютный ад для любого соперника».
💭 «Бивол не был лучше Бетербиева».
💭 «Бивол проиграл оба боя».
💭 «Почему 12-й раунд отдали Биволу? Где статистика ударов Compubox для этого боя? И почему команда комментаторов была такой предвзятой?»
💭 «Этот бой даже ближе первого. Я бы дал ничью, либо один раунд Биволу. Нужна трилогия».
💭 «Они ограбили Бетербиева».
💭 «Бетербиев выиграл это, но они отдали победу Биволу лишь для трилогии».
💭 «Артур Бетербиев – величайший боец всех времен. Настоящая машина. Ему 40 лет, а он проводит такой бой против праймового Бивола. Дмитрий – удивительный боксер, но не он выиграл этим вечером».
Безусловно, есть и те, кто считает безоговорочным победителем Бивола. Но их соотношение примерно равное.