Тайсон и Пол теперь друзья: 58-летний Майк забрался на плечи бывшего соперника

Всего несколько месяцев назад Джейк Пол и Майк Тайсон были непримиримыми соперниками на ринге, а теперь вместе зажигают на инаугурационной вечеринке.

58-летний Майк забрался на плечи своего 27-летнего бывшего противника.

Джейк подписал пост: «Лучшие друзья».

Тайсон не поддержал официально Трампа, в отличие от Пола, который публично выразил свою поддержку президенту за несколько дней до выборов президента США, бывший чемпион в тяжелом весе не раз говорил комплименты в адрес Трампа.

Их отношения восходят к 1980-м годам, когда Трамп проводил некоторые бои Тайсона в Атлантик-Сити, Нью-Джерси.

«Я всегда помню его как хорошего парня, платившего мне много денег», – заявил Тайсон в 2022 году в подкасте New York Post Sports.