🧨 Царукян выбыл накануне боя с Махачевым – а в тренды соцсетей вышел Джонс. Как так получилось? 😮

Почти за сутки до UFC 311 случилось то, что фанаты (и кассиры) не любят больше всего – отмена. В этот раз она слишком весомая.

Арман Царукян, обещавший поразить всех и вся, выиграть титул и показать особенный прием, выбыл из поединка против Ислама Махачева. Обсуждать здесь нечего. Надеемся, что букмекеры вернут Арману 500 тысяч. Переходим к чемпиону.

Махачев обрел все внимание фанатов в этот момент. Что он решит – драться с другим соперником за считанные часы до турнира... или сняться? И чемпион поступил соответствующе.

Махачев получил в соперники Ренато Мойкано – возможно, единственный претендент, способный создать хоть какую-то интригу. Ислам сделал красиво.

«Ему без разницы, против кого драться. Он всегда это говорил и всегда делал свое дело вне зависимости от соперника. Ислам – сильнейший боец мира в этом весе, и этим все сказано», – отреагировали на событие в команде Махачева.

А позже и сам Ислам подлил бензина в пожар:

«Что означает титул? Он значит, что ты лучший в мире, а если это так, то не имеет значения, кто будет стоять напротив. Что я скажу? Нет? Никогда. Давайте сделаем это!»

И похоронный апперкот:

«Дана, теперь ты знаешь, что такое «лучший боец вне весовой категории».

И после этого соцсети воспламенились – все поняли, что хочет сказать Ислам.

Для тех, кто в теме «UFC» только по праздникам: Президент промоушена Дана Уайт известен непомерной любовью к чемпиону тяжелого дивизиона Джону Джонсу, которого он считает лучшим бойцом мира вне весовой категории, да и вообще в истории. Но вот только согласных с ним не так много.

Джонс не любит рисковать: он отказывался от боев в подобных ситуациях. Самая жесть была на UFC 151, когда турнир просто отменили за неделю до старта: главным событием был бой Джонса и Дэна Хендерсона, но последний выбыл, а с Чейлом Сонненом Джон драться не захотел.

Выбыл Царукян, а страдать Джонсу.