🙅‍♂️ Двалишвили попросил Джо Рогана не задавать лишь один вопрос перед боем с Умаром 🤐

Завтра Мераб Двалишвили может потерять титул чемпиона легчайшего веса UFC. А может и не потерять.

Поскольку Двалишвили сейчас нарасхват, то был ожидаем его приход на всевозможные MMA-подкасты. На одном из них Мераб признался, что накануне UFC 311 он попросил комментатора Джо Рогана об одолжении. Не задавать лишь один вопрос.

«Я попросил не задавать мне вопрос о поединке с Алджамейном Стерлингом во время пресс-конференции или общении со СМИ», – объяснил Двалишвили в подкасте Verse Us.

Добавим, что Двалишвили и Стерлинг занимаются в одном зале и дружат в обычной жизни.

UFC 311 состоится в США в ночь на 19 января. Бой с Нурмагомедовым – первая защита титула для Мераба.