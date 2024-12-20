👑💎 Тайсон Фьюри не только «Цыганский король», но и владелец невероятной коллекции часов - их суммарную стоимость лучше не знать 👀

Тайсон Фьюри - исключительно эпатажный боксер, даже для тяжелого дивизиона. Чего только стоит его прозвище «Цыганский король»? Уже интересно, не так ли?

Оказывается, что 205-сантиметровый британец обожает не яркие костюмы, а дорогие часы! Настолько, что сейчас в его коллекции их уже на £1,9 млн. И это только из открытой информации.

Конечно, это лишь капля в море колоссального богатства Тайсона, состояние которого превышает £200 млн.

Давайте посмотрим на самые дорогие.

1) Jacob & Co. 'Ring of Fire' (£628,000).

Самые дорогие часы в коллекции Фьюри. Этот шедевр произведен в честь первого поединка Тайсона с Александром Усиком.

Розовое золото, невероятный дизайн и эксклюзивность делают эти часы невероятно дорогими. В мире таких лишь четыре.

Ювелиры считают, что победа британца в реванше моментально увеличит стоимость изделия до £1 млн.

2) Rose Gold Rolex Daytona (£393,000).

Далее - Rolex Rose Gold Rainbow Daytona (ссылка. 116595RBOW). Это не просто часы - это заявление, то, что Цыганский король слишком хорошо знает.

«Радуга», оформленная с использованием белого и желтого золота, обратила на себя широкое внимание еще в 2012-м. 36 сапфиров, расположенных в бесшовном градиенте - слишком круто, чтобы пройти мимо внимание «Цыганского короля».

Фьюри их обожает. Говорят, он даже готов был провести бой, сделав ставку на эти часы.

3) Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon (£275,000).

Черные титановые часы - настоящий подвиг инженерной мысли, которая разошлась по миру тиражом в 126 экземпляров.

Знаете, что самое крутое? Внутри корпуса находится миниатюрный блок двигателя Bugatti с функционирующими поршнями, имитирующими пульс культового двигателя W16.

А еще такие носит Джейк Пол.

4) Richard Mille RM 011 Felipe Massa (£175,000).

18-каратное розовое золото. Пожалуй, все.

5) Rolex GMT 116758SARU (£157,000).

Снова Rolex. 18-каратное желтое золото, бриллиантовый циферблат, рубины и сапфиры.

Слишком роскошно.

6) Patek Philippe 5980 (£78,000).

Что-то без золота! Стальной хронограф на ооооочень редком экземпляре. Эти часы подорожали в четыре раза с момента поступления в продажу. Умная покупка!