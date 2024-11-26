«Вообще-то я не глупая». Ринг-герл с боя Тайсона порадовала фанатов новыми деталями о себе 🍓

Ринг-герл Сидни Томас запомнилась любителям бокса по бою Майка Тайсона и Джейка Пола.

20-летняя девушка очень понравилась фанатам, что сразу же стало заметно по стремительному росту ее подписчиков в социальных сетях.

«Мы только что достигли 1 000 000 подписчиков на TikTok!! У меня нет слов, чтобы выразить, как я благодарна каждому из вас», — написала Томас в прошедшие выходные в Инстаграме.

В честь этого события девушка опубликовала видео «узнайте меня поближе, я куда больше, чем кажется на первый взгляд» на TikTok.

«Я выросла в Сент-Луисе, штат Миссури, я изучаю менеджмент и предпринимательство. Я занимаюсь онлайн, чтобы иметь возможность путешествовать и строить более гибкий график».

«Вопреки распространенному мнению, я на самом деле умная. Люди воспринимают меня, как симпатичную блондинку без мозгов, но я получила высокие балы по экзаменам в старшей школе и учусь в колледже!», - заявила Сидни.