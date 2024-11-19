❤️‍🔥 Помните потрясную ринг-герл с боя Тайсона? Оказывается, ее позвали на бой через соцсети – теперь у нее 600 тысяч подписчиков

Сидни Томас - самое приятное воспоминание с поединка Майка Тайсона и Джейка Пола.

20-летняя девушка настолько понравилась фанатам, что мгновенно добилась финансового успеха на рекламе:

«Такое внимание - это просто безумие для меня.

Как я попала на бой? Меня нашли через соцсети! Я впервые вышла в роли ринг-герл месяц назад на турнире в Пуэрто-Рико. Бой Пола и Тайсона стал вторым.

Я учусь в Университете Алабамы. Все занятия посещаю в формате онлайн.

Стоять на одном ринге с Майком Тайсоном - это возможность, которая предоставляется раз в жизни. Он же легенда.

Этим летом я пошла на свое первое подиумное шоу во время «Недели плавания» в Майами. Я также работала с несколькими брендами, но думаю, что социальные сети - это то место, где я получила наибольшую рекламу», - сообщает Сидни.

Отдельно отметим, что популярность Томас принесла ей уже 600 тысяч подписчиков в соцсетях.

Ну и немного фотографий во избежание незаслуженных минусов.

Настоящая звезда боя — не Тайсон и не Пол: зрителям больше понравилась шикарная ринг-герл