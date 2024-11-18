🤣 «Сделай это! Давай!» Уморительная реакция Адесаньи на пятый раунд боя Чендлера и Оливейры

Соглавный поединок UFC 309 стал, возможно, самым ярким событием промоушена Даны Уайта в уходящем году.

Майкл Чендлер безнадежно проигрывал Чарльзу Оливейре вплоть до пятого раунда. О победе по очкам не могло быть и речи – надежда лишь на нокаут. Но как сделать то, что не мог четыре раунда до этого?

Чендлер почти нашел ответ на этот вопрос. От досрочной победы его разделяли несколько ударов, но Оливейра выдержал и решил, что нужно дотерпеть с помощью борьбы.

В итоге бой заканчивался таким образом. Особенно эпично это выглядит под комментарий экс-чемпиона UFC Исраэля Адесаньи.

А как вы реагировали?