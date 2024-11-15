🔥 Страсти накаляются: Тайсон отвесил леща Полу на последнем стердауне – мать блогера грозится убить Майка за сына 🤯

До возвращения Майка Тайсона на профессиональный ринг остаются считанные часы. А накал страстей все растет и растет.

На последнем стердауне «Железный Майк» отвесил хлесткую пощечину Джейку Полу за неуважение.

Но это обычное дело для мира бокса и MMA. Прямо сейчас в соцсетях активно обсуждается отрывок, случившийся уже после инцидента. Мама Пола обнимает и «защищает» сына: «Я убью Майка Тайсона за тебя. Эту маленькую грязную сучку».

Фанаты заняли сторону Тайсона.

💭 «Она выйдет вместо него на ринг?»

💭«Это же не шутки, Карен».

💭 «Иди дальше вяжи подушки».

💭 «Почему они такие мерзкие?»

💭 «У всей семьи Полов проблемы с гневом».