🔥 Страсти накаляются: Тайсон отвесил леща Полу на последнем стердауне – мать блогера грозится убить Майка за сына 🤯
До возвращения Майка Тайсона на профессиональный ринг остаются считанные часы. А накал страстей все растет и растет.
На последнем стердауне «Железный Майк» отвесил хлесткую пощечину Джейку Полу за неуважение.
Но это обычное дело для мира бокса и MMA. Прямо сейчас в соцсетях активно обсуждается отрывок, случившийся уже после инцидента. Мама Пола обнимает и «защищает» сына: «Я убью Майка Тайсона за тебя. Эту маленькую грязную сучку».
Фанаты заняли сторону Тайсона.
💭 «Она выйдет вместо него на ринг?»
💭«Это же не шутки, Карен».
💭 «Иди дальше вяжи подушки».
💭 «Почему они такие мерзкие?»
💭 «У всей семьи Полов проблемы с гневом».