🚗 У Майка Тайсона огромная коллекция крутых тачек: от классического Ferrari до нового Mercedes

Легенда бокса Майк Тайсон накануне боя с Джейком Полом купил Mercedes-Benz G-класса стоимостью около 136 тысяч фунтов стерлингов.

Но это ничто по сравнению с коллекцией, которая уже была у Тайсона. Вот, например, Rolls-Royce Cullinan стоимостью 300 тысяч фунтов.

Однажды Тайсону подарили лимузин Rolls-Royce, который стоил около 165 тысяч.

И Rolls-Royce Corniche:

На рубеже 80-х и 90-х Тайсон начал заводить друзей в мире шоу-бизнеса, посещать голливудские вечеринки и наслаждаться славой.

Один из приятелей боксера, Тупак Шакур, вдохновил его на импульсивную покупку. Благодаря рэперу Тайсон купил белый Mercedes-Benz SL-Class 560SL 1989 года выпуска.

В 1996 году Тайсон купил свой первый Lamborghini — желтый Super Diablo Twin Turbo на призовые деньги, полученные за победу над Брюсом Селдоном в Лас-Вегасе.

В конце 90-х Тайсон пристрастился к дорогим автомобилям Bentley.

Ferrari F50 и 456 GT Spyder:

И даже это не вся коллекция.

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