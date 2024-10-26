Трамп объяснил на примере комментатора UFC, почему он победит на выборах. Дагестанцы оценят

На носу президентские выборы в США. Разумеется, такое событие не может не затронуть и мир спорта.

Дональд Трамп посетил один из самых популярных подкастов в мире, который ведет комментатор UFC Джо Роган. Там он популярным языком объяснил, почему нужно голосовать за него, а не Камалу Харрис:

«Я смотрю тебя много лет. Ты не можешь голосовать за Камалу. Ты не похож на нее. Ты скорее Хабиб, хоть и никто не знает, какой он. Но он неплохой», - четко ответил Трамп.