Чемпион UFC Алекс Перейра встречается с популярной певицей💋 - с бывшей невестой он порвал, узнав, что она замужем😳

37-летний бразильский профессиональный боец смешанных единоборств и действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра добивается успеха не только на ринге.

По последней информации спортсмен смог покорить сердце популярной 25-летней певицы Сабрины Карпентер

Интересно, что предыдущие отношения бойца по прозвищу «Каменная рука» закончились крайне неудачно. Алекс и создатель ММА контента Мерл Кристин расстались в прошлом году, когда спортсмен узнал, что его невеста...уже замужем!

«Немного сложно об этом говорить, потому что я уже удалил этого человека из своей жизни», — сказал Перейра в выпуске подкаста «Full Send MMA».

«Я также хотел бы попросить своих поклонников также удалить ее из своей жизни. Это был человек, которому я верил, я поселил ее в своем доме вместе со своей семьей. А потом узнал, она была замужем».

Надеемся, что чемпион UFC и исполнительница хита Espresso создадут крепкую пару.