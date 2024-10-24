У жены Фьюри случился выкидыш – за день до боя с Усиком. Уже третий

Воспитывают семерых детей.

В мае Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику: первое поражение в карьере и упущенный шанс стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Но самое страшное случилось за день до боя.

Накануне важного поединка у жены Фьюри случился выкидыш, о котором боксер узнал уже после поражения, вернувшись домой.

Жена Фьюри вытащила мужа из депрессии и родила ему семерых детей. Хотят еще троих!

Тайсон и Пэрис Фьюри, воспитанные в цыганских семьях, поженились в 2008 году, когда им было по 19 и 18 лет. Когда Фьюри впал в депрессию после победы над Владимиром Кличко, именно Пэрис сыграла самую важную роль в его жизни.

Хотя признавалась, что думала о разводе: «Я хотела уйти каждый день. Каждый день плакала, разбивалась и думала: «Я не справлюсь». Несколько раз я буквально собирала детей с вещами в машину. Думала: «Как я могу уйти?» Если вы действительно любите кого-то, то не оставите его на произвол судьбы?»

Когда Фьюри вернулся в бокс в 2018 году, он отмечал роль жены в возвращении на ринг: «Получить женщину, которая была с тобой все это время и прошла через все… Нужно быть очень сильным человеком, чтобы оставаться рядом, когда вас отталкивают. И, как уже говорил, без этого человека я все равно хотел бы умереть».

Сейчас Тайсон и Пэрис воспитывают семерых детей. При этом по-разному смотрят на воспитание детей.

Пэрис хочет, чтобы они ушли из школы в 11 лет и осваивали традиционные для цыган навыки: мальчики – укладка кирпичей и обработка по дереву, а девочки – готовка еды, уборка по дому и другие бытовые обязанности.

Тайсон же требует, чтобы сыновья окончили школу: «Я хочу, чтобы у моих сыновей было образование, потому что у меня его нет, ведь я действительно тупой. Хочу дать сыновьям образование, чтобы они не занимались мошенничеством. Надеюсь, они не пойдут по моим стопам. Считаю, что им нужно пойти в школу, получить нормальное образование и двигаться дальше».

При этом он хочет, чтобы сыновья занимались боксом: «Даже если они не станут боксерами, это научит их ценить жизнь». Но Фьюри – либеральный отец, не ограничивающий детей: «Я не наказываю детей. Они могут делать все, что хотят, не нарушая порядка. Я укладывал их спать 30 раз, но они все равно вставали и бегали вниз по лестнице».

Семья Фьюри пережила уже третий выкидыш. Последний – за день до боя с Усиком

Первый выкидыш случился в 2014 году, второй – в 2018-м в день боя против Сефера Сефери. «Я была примерно на восьмой неделе беременности. В день боя я знала, что потеряла нашего ребенка, но не говорила об этом Тайсону, пока он не вышел на ринг. Пять недель спустя мы снова забеременели», – признавалась Пэрис Фьюри.

Третий – за день до боя с Усиком.

«Я не оправдываюсь, но она была на шестом месяце беременности. Это не просто выкидыш в начале, а физическое рождение мертвого ребенка, пока твой муж находится в другой стране.

Пройти через это в одиночку – тяжело. Когда она сказала, что не приедет, я понял, что дело плохо. У нее было высокое давление. Турки Аль эш-Шейх предложил нам частный самолет, чтобы избежать проблемы с высоким давлением, и сказал, что жена может взять с собой врача.

Она сказала, что не приедет. Но не сказала и скрыла, что потеряла ребенка, хотя я знал. Когда я вернулся, подтвердилось, что ребенка нет».

В сентябре-2023 в семье Фьюри родился седьмой ребенок, а уже через восемь месяцев мог родиться восьмой.

Жена вытащила Фьюри из депрессии и родила ему семерых детей. Их лавстори больше 15 лет

Фото: Gettyimages /Lewis Storey, Andrew Redington; instagram.com/parisfury1