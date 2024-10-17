🤯 «Это как шторм из алмазов». В соцсетях обсуждают дикий нокаут, который был аж два года назад - его репостнул даже Дана Уайт 😦

Красивые нокауты любят все, кроме одного человека - нокаутироваемого.

В соцсетях вспоминают, возможно, самый эпичный финиш в истории смешанных единоборств.

В ринге встретились марокканец Саид Кабил и англичанин Гари Корбетт.

На 20-й секунде боя Кабил провел сумасшедший акс-кик. Следом был выброшен удар справа в челюсть, от которого англичанин оказался в стоячем нокдауне. Но судья (почему-то) не стал вмешиваться, позволив Саиду добить соперника.

Нокаут выдался настолько эпичным, что его зарепостил даже президент UFC Дана Уайт.

А вот другой ракурс.

Реакция фанатов.

💭 «Оттенки праймового Джона Джонса».

💭 «Какая комбинация. Вот почему в такой ситуации нельзя работать одиночными - всегда комбо!»

💭 «Это как шторм из алмазов».

💭 «Такое редко увидишь».

💭 «Охренеть, он хоть жив?»

Жив.