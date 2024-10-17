🤯 «Это как шторм из алмазов». В соцсетях обсуждают дикий нокаут, который был аж два года назад - его репостнул даже Дана Уайт 😦
Красивые нокауты любят все, кроме одного человека - нокаутироваемого.
В соцсетях вспоминают, возможно, самый эпичный финиш в истории смешанных единоборств.
В ринге встретились марокканец Саид Кабил и англичанин Гари Корбетт.
На 20-й секунде боя Кабил провел сумасшедший акс-кик. Следом был выброшен удар справа в челюсть, от которого англичанин оказался в стоячем нокдауне. Но судья (почему-то) не стал вмешиваться, позволив Саиду добить соперника.
Нокаут выдался настолько эпичным, что его зарепостил даже президент UFC Дана Уайт.
А вот другой ракурс.
Реакция фанатов.
💭 «Оттенки праймового Джона Джонса».
💭 «Какая комбинация. Вот почему в такой ситуации нельзя работать одиночными - всегда комбо!»
💭 «Это как шторм из алмазов».
💭 «Такое редко увидишь».
💭 «Охренеть, он хоть жив?»
Жив.