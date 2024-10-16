«В нем нет ничего оригинального». Топурия снова стал посмешищем в соцсетях. Почему? Лучше бы вам не знать 😳

Илия Топурия продолжает наваливать кринжа на уровне чемпиона UFC. Ах да...

Не так давно Конор Макгрегор усомнился в испанской принадлежности Топурии:

«Нахер Топурию. Испания – моя родина, а не его – он из другого места. Желаю удачи Максу Холлоуэю. Воздай ему по заслугам».

И в чем-то Конор прав, ведь Топурия имеет грузинские корни. Илия же решил зайти... эм, с чего-то другого.

«Когда я вижу себя в зеркале ниже талии, то даже думаю, что иногда я более африканец, чем Фрэнсис Нганну» , - странно отреагировал Топурия.

Проверить и понять мы не можем и не хотим. Давайте почитаем реакции соцсетей.

💭 «Илия - Конор Маккопипастер. В нем нет ничего оригинального».

💭 «Он только что скопировал фразу Макгрегора из тура против Мейвезера».

💭 «Вообще-то забавно».

💭 «Он так хочет быть Конором, что уже крадет его фразы».

💭 «Он даже знает Нганну?»

💭 «Этот чувак - клоун».