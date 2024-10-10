👴 Волкановски снова стал дедом: продавал соусы, ругался с соседкой из-за паэльи и просил Уайта прислать контракт по факсу 🤣

В начале года экс-чемпион UFC Александр Волкановски покорил Ютуб очень необычным способом.

В отличии от коллег, набирающих просмотры за счет трэш-тока и обсуждения других бойцов, австралиец высмеял самого себя.

Дело в том, что Алекс дважды проиграл бой за титул в легком весе, а позже упустил и пояс полулегкого дивизиона. И теперь уже не многие верят в 36-летнего бойца. В силу возраста.

Волкановски не стал никого переубеждать, а превратил новый стереотип в преимущество. С помощью комедии!

2-минутный ролик стал хитом в мире MMA, так что фанаты с нетерпением ждали продолжение.

И оно появилось вчера!

А вот версия на русском.

Как вам?