🔥 Американский псих вышел на бой UFC под Niggas in Paris: снес соперника и послал всех #####. Угадаете реакцию фанатов?

30-летний американский полусредневес UFC Брайан Баттл провел бой с французом Кевином Джуссетом на турнире UFC Fight Night 243 в Париже.

И Баттл устроил настоящее шоу, которое во Франции еще точно не скоро забудут.

Боец вышел на бой под знаменитый трек Канье Уэста и Джей-Зи Niggas in Paris. Правда, зрители на трибунах сильно заглушили звук:

Уже во втором раунде Баттл потряс своего соперника, после чего бросился на добивание и несколько раз сильно врезал по голове соперника, прежде чем рефери Херб Дин остановил это избиение и объявил победу техническим нокаутом.

Баттл после победы адресовал в сторону французских фанатов неприличные жесты:

На интервью после боя американец сказал: «Вы реально думали, что я не побью этого француза?»

Фанаты были в бешенстве:

По слухам, французская атлетическая комиссия хочет наложить на Брайана штраф в размере 250 000 долларов и пожизненный запрет на участие в соревнованиях во Франции.

Это уже третья досрочная победа подряд для Баттла. А у Джуссета, прервалась серия из пяти побед.