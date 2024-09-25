🔥⚔️ Дикое промо боя Бивол - Бетербиев: один напал на медведя, другой резал врагов мечом - все ради короны 👑

12 октября в Саудовской Аравии случится главное событие года для любителей бокса (а возможно и спорта) из России - наш боец станет абсолютным чемпионом мира.

Если бой состоится, то это почти неизбежный факт. Вопрос лишь в том - кто?

Технарь Дмитрий Бивол, уже успевший переехать Канело, либо же мощный ветеран, обладающий, возможно, сильнейшим ударом в дивизионе.

Все ответы мы получим меньше, чем через три недели. А пока наслаждайтесь обалденным промо-роликом, в который саудовцы вложили явно много денег.

Как вам?