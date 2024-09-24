👀 «Его нужно забанить и лишить одного яйца». Беситесь от лиги Hardcore? Вы еще не видели польское MMA - там полный ###### 😱
Польское MMA - звучит устрашающе, даже если в нем не участвуют бобры.
На деле же... все еще хуже.
Если вы знакомы с отечественным явлением вроде лиги Hardcore, получившим вполне мирное название поп-MMA, то вы не сильно удивитесь. Зато поймете, что эта эпидемия давно вышла на международный уровень.
Немного флэш-интервью.
Реакция соцсетей.
💭 «Черт возьми, первый удар был лютым!»
💭 «Парень вообще не парится о том, что делает».
💭 «Это дважды он? Может, это и есть его работа?»
💭 «Его нужно забанить и лишить одного яйца».
💭 «Они знают, как привлекать новую аудиторию. Зависимую от дофамина».
💭 «Полагаю, что в Польше это не считается за нападение?»