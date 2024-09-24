😤🍻 Англичанин отдал £28,50 за четыре пинты пива на «Уэмбли», но многих возмутила не цена. В комментариях разгорелся спор
Около 3 тысяч рублей за четыре пластиковых стакана пива - безумие. Но лишь на первый взгляд.
Посмотрите, как это пиво наливают...
В комментариях возникли вопросы...
💭 «А нельзя выпить заранее пива в нормальном месте, сэкономив немного денег?»
💭 «Они, очевидно, зарабатывают слишком много денег, чтобы заботиться о подаче».
💭 «Представьте лица американцев, которые видят пиво дешевле £15 за пинту».
💭 «Они правильно наливают. Пиво должно шипеть».
💭 «Полная дичь. Есть куча нормальных заведений возле стадиона».
💭 «Наливают половину стакана за такую цену...»
💭 «Депортируйте работника».
💭 «Они наливают апельсиновый сок?»
Так правильно или нет? Не делайте вид, что не знаете.