🔥😱 5,5 млн просмотров за 7 дней - иностранцы на YouTube ностальгируют по Александру Емельяненко 🥹

В последние годы мы часто вспоминаем не самую приятную сторону Александра Емельяненко .

Пожалуй, что виноват в этом он сам. Но разве это отменяет его спортивные достижения? И вообще - много вы знаете бойцов MMA, у которых в рекорде 90% побед - досрочные? А Емельяненко смотрит на него в зеркало. Иногда.

В пик карьеры Александр был невозмутимой машиной для убийств - в спортивном понимании этой фразы. И даже несмотря на то, что он не выступал в ныне топовых промоушенах, иностранный фанат его знает. Потому что такого бойца забыть невозможно.

2005 год. Бой с бразильцем Рикарду Мораесом - 5,5 млн просмотров за неделю на YouTube (ролик от 9 сентября 2024-го ). 322 тысячи лайков и почти 4 тысячи восторженных комментариев. Короткий, но яркий момент величия.

В углу брат - великий Федор Емельяненко . Александр хладнокровно уничтожил бразильского оппонента за 15 секунд. Но ничего хорошего в этом нет - в прошлом бою хватило и 11. А на следующий нокаут россиянин, и вовсе, потратит томные 28 секунд. Да уж...

Теперь к комментариям. К слову, они все на иностранном.

💬 «Пульт управления бразильцем сломался, когда он бежал к противнику» (❤️ 49 тысяч ).

💬 «Братья Емельяненко - самые спокойные и устрашающие ублюдки, которые когда-либо соревновались в ММА. Им не нужна показуха» (❤️ 26 тысяч ).

💬 «Ты знаешь, что облажался, когда твой противник выглядит скучающим» (❤️ 10 тысяч ).

💬 «Быть в здравом уме, ведя себя словно сумасшедший - это очень хороший план. Но лишь до того момента, пока вы не встретите кого-то на самом деле сумасшедшего, притворяющегося здравомыслящим» (❤️ 18 тысяч ).

💬 «Братья ведут себя так, будто это просто еще один рабочий день» (❤️ 20 тысяч ).

💬 «Братья Емельяненко - какие-то жуткие чуваки. Он вел себя жестко, чтобы раззадорить себя, но попал на убийцу» (❤️ 14 тысяч ).

💬 «Ты не можешь причинить боль тому, кто буквально уже выглядит мертвым» (❤️ 10 тысяч ).

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