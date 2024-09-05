⚔️ Хабиб Львиное Сердце против Конора Бульонского. Американцы сошли с ума: нарезки средневекового MMA рвут тренды соцсетей 😱

Что люди любят больше всего?

В США устали искать ответ на этот вечный вопрос и психанули. Бойцы MMA вышли на показательный бой со средневековыми доспехами и оружием.

Оказывается, что это целый промоушен! M-1 Medieval.

Эта нарезка собрала за сутки почти 12 млн просмотров .

Правила те же, что и в классических смешанных единоборствах. Только вот мечи соперников остаются тупыми, чтобы избежать возможных травм и опасных ран. А еще запрещены колющие удары и удар по голове.

Проводится это безобразие в Нэшвилле, а стоимость билетов начинается от 40$.