5 причин, почему бокс в Узбекистане такой сильный

Исследование Дениса Дорофеева.

В мировом боксе – активный передел власти: пока Казахстан и Куба проседают, а США 20 лет не могут взять золото Олимпиады, Узбекистан неожиданно, но уверенно выбился в лидеры.

На Олимпиаде в Париже узбекские боксеры выиграли общий зачет. Последний раз пять золотых забирала могучая Куба 20 лет назад – в Афинах-2004. У Узбекистана сразу два супергероя: Баходир Жалолов взял вторую Олимпиаду подряд (первый супертяж с таким достижением), а Абдумалик Халоков не отдал соперникам ни одного раунда.

Выступление в Париже – пик, а успехи в любителях подкрепляют победы на профессиональном ринге.

Баходир Жалолов выступает там еще с 2018 года (14-0, все победы нокаутом), Муроджон Ахмадалиев уже был чемпионом мира во втором легчайшем весе, а Исраил Мадримов в августе проиграл в близком бою третьему номеру P4P Теренсу Кроуфорду (первое поражение за 12 боев). Всего в рейтингах четырех главных боксерских ассоциаций мира – 10 боксеров из Узбекистана:

Но в чем секрет успеха узбекского бокса? Разобрались в причинах со спикерами, которые погружены в эту индустрию.

№1. Президент любит бокс = новые боксерские центры = инновации. Так началось доминирование Узбекистана

Если победа Узбекистана на ОИ-2016 была неожиданностью, успех в Париже с пятью золотыми – скорее закономерность. В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление «О мерах по дальнейшему развитию бокса» до 2025 года, которое кардинально поменяло спорт в Узбекистане.

«Еще когда Мирзиеев был премьер-министром, он глубоко вникал в проблемы каждой федерации. У него фантастическая память: он помнит всех тренеров, все обещания, которые кто-то давал», – рассказал Спортсу’’ главный специалист Федерации бокса Узбекистана Сардор Ташходжаев.

Какие слабые точки были обозначены в постановлении:

– невысокий уровень отбора молодых талантов из-за нехватки квалифицированных тренеров;

– нехватка качественного спортивного инвентаря и оборудования;

– отсутствие школ высшего спортивного мастерства по подготовке резерва сборной Узбекистана;

– недостаточное внедрение инноваций в сферу спорта.

Сейчас бокс – самый популярный спорт в Узбекистане. С 2021 года там открыто 20+ современных залов во всех 12 регионах.

«Бокс стал популярен еще в середине 1970-х – Руфат Рискиев выиграл чемпионат мира-1974, затем взял серебро Олимпиады-1976. С тех пор залы наполнялись на 100% и бокс стал практически народным.

Один из ключевых центров подготовки чемпионов мира и олимпийских чемпионов – Фергана. Это родина Лазизбека Муллажонова, Асадхужи Муйдинхужаева и Эльшода Расулова. В 2023 году в городе Коканд Ферганской области с нуля возвели современный зал с новыми рингами и оборудованием. Такие же спорткомплексы открыли в Республике Каракалпакстан и Кашкадарьинской области», – рассказал Ташходжаев.

№2. Узбекистан пригласил кубинцев, которые улучшили стиль и сделали отбор в команду более объективным

Чтобы прокачать систему подготовки, в 2022 году Национальный олимпийский комитет и Федерация бокса Узбекистана пригласили кубинских специалистов. Среди них – профессор Карлос Иван Фуэнтес Виллануэва, тренеры Хуан Энрике Стайнерс Тисерт и Хулио Ли Эчеваррия и физиотерапевт Хесус Альберто Моралес Монтерос.

77-летний Виллануэва – основатель современного кубинского стиля, проработавший в этой системе около 50 лет, а один из кубинских тренеров Хулио Ли Эчеваррия говорит на русском, так как учился в Санкт-Петербурге.

«Начиная с молодежи и заканчивая элитой, Виллануэва отвечает за модернизацию тренировок и составляет пособия по технике, которые используются в спортивных школах. Еще он посещает боксерские центры и спортивные залы, изучает показатели боксеров и готовит аналитические отчеты», – рассказал Спортсу’’ журналист Sports.uz Жалол Ахмедов.

«Известно, что за три года в Узбекистане Виллануэва написал методичку. Например, там есть футворк с челноками, где предлагаются инновационные передвижения. Результаты этой работы вы увидите на ЧМ-2025 или следующей Олимпиаде, потому что обучение будет долгим», – добавил Ташходжаев.

Узбекский стиль и раньше был умным и техничным, но кубинцы его отшлифовали. Родоначальник стиля и вообще бокса в южной республике – американец Сидней Джексон, который застрял в Ташкенте во время эвакуации из царской России. Джексон посылал телеграммы домой, чтобы ему прислали деньги, но его семья жила бедно.

Так он остался в Узбекистане и открыл первый зал бокса, откуда вышло несколько известных боксеров и заслуженных тренеров СССР: Руфат Рискиев, Борис Гранаткин, Юрий Бухман и Андрей Борзенко, который выиграл все подпольные боксерские бои в концлагере Бухенвальд, благодаря чему выжил. Историю Борзенко написал Георгий Свиридов в книге «Ринг за колючей проволокой».

«Бокс Джексона основывался на работе ногами и корпусом при защите и подготовке атак. Спустя годы он не менялся, поэтому влияние и вклад Джексона настолько заметны даже сейчас. Сегодняшние тренеры сборной Узбекистана занимались у учеников Сиднея Львовича и унаследовали его стиль.

Почему Джалолов так хорошо работает ногами и мало пропускает? Почему Дусматов взял награду Вэла Баркера в 2016-м [приз самому техничному боксеру Олимпиады]? Почему Халоков такой техничный? Потому что они следовали девизу Джексона: «Лучше нанести 10 точных ударов и не пропустить ни одного, чем нанести 100 ударов и пропустить 10». При этом он ставил на активную бесконтактную защиту (нырки и уклоны)», – объяснил Ташходжаев.

У кубинцев индивидуальный подход к каждому боксеру – без попыток переделать их технику. Больше всех преобразился Асадхуджа Муйдинхуджаев: в 2022 году он вылетел в 1/4 финала Азиатских игр, через год – выиграл домашний ЧМ, а в 2024-м – олимпийское золото в весе до 71 кг. Хасанбой Дусматов прибавил в подготовке атак, прокачав финты и ложные замахи.

«Прежде всего кубинцы делают акцент на болевых точках. Допустим, у кого-то мало ударных связок в арсенале или мало информации о работе ног – кубинцы восполняют недостаток. Если они видят, что у боксера все нормально с техникой, туда не лезут», – рассказал Ташходжаев.

Олицетворение узбекского бокса – олимпийский чемпион Абдумалик Халоков: он великолепно чередует работу первым и активным вторым номером, находясь всегда рядом с оппонентом, но на удобной для себя дистанции.

«У сегодняшних бойцов очень развит боксерский IQ. Они прекрасно знают, когда атаковать, а когда – защищаться. Умело используют корпус, чтобы перемещать его в разных направлениях, уходить от удара и ловить соперника на контратаке. Еще они уделяют особое внимание работе ног. Это главный фактор успеха», – отметил Жалол Ахмедов.

Дополнительно кубинские специалисты на месяц приезжают в регионы Узбекистана (даже в самые дальние), объясняют технические нюансы и делятся тренировочными методиками – например, в каком объеме давать ОФП и какую предсоревновательную подготовку организовывать.

Еще их голоса – одни из решающих при выборе первых номеров сборной. «На отборе очень тяжело выбрать лучшего из четырех равносильных боксеров. Причем они все способны выиграть ЧМ или ОИ. Многие тренеры тянут своих боксеров – и тут важно непредвзятое мнение кубинцев, к которому прислушивается тренерский штаб», – добавил Ташходжаев.

№3. Открытие боксерских школ высшего мастерства – детей отбирают через нормативы и даже спарринги

В Узбекистане открываются боксерские школы, по концепции напоминающие училища олимпийского резерва в России: боксеры не только тренируются, но и живут и учатся по общеобразовательной школьной программе.

По данным узбекского Минспорта, сейчас боксом занимается свыше 50 тысяч детей, которые зарегистрированы в ДЮСШ – реальные цифры еще выше. В каждой боксерской школе обучается 100-150 детей. Отбор очень жесткий: конкурсантов просеивают через спарринги и физические нормативы. В среднем 1500 человек претендуют на 100-150 мест – 10-15 человек на одно место, что сравнимо с конкурсом на поступление в престижный вуз.

Вступительные экзамены проводятся по общей и специальной физической подготовке. Они оцениваются по 100-балльной системе: за общую физическую подготовку дают 30 баллов, за специальную – 70.

Каждый семестр проводится аттестация, в ходе которой решается – переводить ученика дальше или отчислять. Аттестационная комиссия учитывает следующие данные:

– результаты, достигнутые за год (учебный год);

– спортивный разряд (звание) на начало года и на момент аттестации;

– количество соревнований, в которых участвовал в течение года, и анализ результатов;

– уровень принадлежности к сборной;

– лучший результат [на соревнованиях];

– рекомендации тренеров;

– освоение общеобразовательных и специальных предметов за учебный год;

– соблюдение внутреннего распорядка в студенческом общежитии за учебный год;

– заключение врача о состоянии здоровья.

В боксерские школы высшего мастерства принимают с седьмого класса, а государство помогает: бесплатное обучение, проживание, питание и тренировки. Обучение длится пять лет, хотя в школу Жалолова (ее открыли в 2022 году в Ташкенте) отбирают учеников с пятого класса – учеба длится семь лет. Из-за этого там больше учащихся – 165 человек.

№4. Давняя конкуренция с Казахстаном: проигрывали 16 лет, но с 2016-го вырвались вперед в любителях

Бокс в Узбекистане всегда шел в сравнении с Казахстаном. Долгие годы Казахстан опережал Узбекистан как на любительском, так и на профессиональном уровне. Но недавно все изменилось: за последние две Олимпиады Казахстан взял одно серебро и три бронзы, а Узбекистан – шесть золотых медалей, две из которых у Жалолова. Сейчас счет по золотым медалям в постсоветский период – 10:7 в пользу Узбекистана и 8:7 по количеству олимпийских чемпионов (в Узбекистане два двукратных).

В профессионалах у Казахстана шесть чемпионов мира: Василий Жиров, Бейбут Шуменов, Геннадий Головкин, Жанат Жакиянов, Сергей Липинец и Жанибек Алимханулы, а в Узбекистане – только три: Руслан Чагаев, Муроджон Ахмадалиев и Исраил Мадримов.

Узбекские боксеры постепенно продвигаются по профи: Шахрам Гиясов – №1 в рейтинге WBO в полусреднем весе, Бектемир Меликузиев – №6 в WBA во втором среднем весе, где правит Канело Альварес, Муроджон Ахмадалиев – №1 в WBA, №4 в WBC и IBF во втором легчайшем дивизионе, где доминирует абсолютный чемпион Наойя Иноуэ, Хасанбой Дусматов – №1 в WBC в минимальном весе.

Баходир Жалолов считает, что сейчас узбекская школа выглядит мощнее, а крупные победы подтверждают прогресс. Вице-чемпион Олимпиады-1980 Виктор Демьяненко выделил высокую конкуренцию как решающий фактор развития:

«В Узбекистане идет постоянный приток свежей крови. У нас [в Казахстане] есть по три боксера, которые постоянно участвуют в турнирах. Они варятся в своем соку и никого не подпускают. Молодым боксерам не дают возможности проявить себя. Это все приводит к тому, что мы уступаем узбекам. Нам не хватает конкуренции».

Сардор Ташходжаев добавил: «У нас очень много похожего с казахстанским боксом, потому что мы соседи. И мы очень много перенимаем друг у друга. Казахстан – большая страна, у них в каждом городе есть секции бокса, где проводят много турниров. И мы первые, кто выезжает к ним, так как поездка дешевая, а уровень бокса в Казахстане высокий. Именно в конкуренции с ними мы обстреливались. Казахстанцы, сами того не понимая, сильно помогли в нашем развитии».

№5. Конкуренция, мотивирующая первых номеров даже после побед на ЧМ и ОИ

Важные маркеры формирования боксерской силы в Узбекистане – высокая конкуренция и работа в ограниченных условиях. Экс-претендент на пояс чемпиона мира по версии WBA в первом тяжелом весе Алексей Егоров приезжал на спарринги в Ташкент в 2023 году и удивился уровню подготовки:

«Сейчас лучшая сборная в мире по боксу – у Узбекистана. Там выживает сильнейший. Наверное, в Узбекистане [у боксеров] пока еще слишком большой человеческий ресурс. Потому что там все выживают – довольно-таки бедная страна. Сейчас экономически, конечно, получше, но в целом люди живут не очень хорошо.

В Ташкенте круто, да. Но в деревнях... Например, Жалолов из деревни переехал в Ташкент. И вот все приезжают в этот интернат [тренировочная база в Янгиабаде], где мы тренировались: куча народа, детей, все выживают. Там, представляешь, нокауты [в спаррингах]! Два ринга и большой зал – советский, постройка такая. Думаю, за счет конкуренции, желания и того, что все хотят хорошо жить, у Узбекистана такой хороший результат».

Только оцените, как Баходир Жалолов, который весит 100+ кг, подтягивается по 30 раз за подход.

Сергей Ковалев в подкасте у Григория Дрозда рассказывал , как тренировался со сборной Узбекистана в начале 2024 года, когда готовился к возвращению на ринг перед боем в Саудовской Аравии против Робина Сафара:

«У них здесь все по-простому, без пафоса, но они все трудолюбивые. У них есть мотивация, они понимают – чтобы стать кем-то, нужно пахать. Сачков тут нет. Первые-вторые номера в сборной такие... Сами от себя требуют.

Тренеры их просто направляют: дают задание, а те прямо пашут-пашут! Я на них смотрю: офигеть! Молодцы, так выкладываются... Понятно, что возраст у них другой, восстановление другое... И в 7 утра они не встают на тренировку [имелась в виду зарядка].

Они, допустим, отсыпаются до 8 утра. В 9 у них завтрак, в 11 – первая тренировка, когда все уже полны энергии, выспались, покушали. Основная тренировка – в 5 вечера, тоже час-полтора. В 7 часов – ужин. Я только завтракал и ужинал, на обед не ходил. А у них трехразовое питание, но нет шика-блеска, все по-простому, нет икры заморской баклажанной, как у нас бывает – чтобы первым номерам давали лучшее».

«Конкуренция в Узбекистане очень серьезная: в каждом весе есть резерв из двух-трех спортсменов, которые могут выиграть медали на чемпионатах мира. Если ты останавливаешься после одной медали, твое место легко займет кто-то другой и потом очень сложно его отвоевать. Поэтому стать чемпионом для нас не так уж и важно. Даже вторые номера не уступают чемпионам. Из-за этого лидеры упорно тренируются», – рассказал Жалол Ахмедов.

Важны примеры первых номеров сборной, которые проигрывали конкуренцию, но спустя годы возвращали прежние позиции. Например, Хасанбой Дусматов, который побеждал на ОИ-2016 и ОИ-2024, но не попал в Токио. Причем Дусматов пережил депрессию и вернул звание первого номера в новом олимпийском цикле.

«Первый, второй и третий номера в каждом весе – практически равноценные боксеры. Второй номер в весе Халокова – Миразизбек Мирзахалилов, чемпион мира-2019 в Екатеринбурге. Конкуренция просто сумасшедшая. Когда идет отбор в сборную, начинаются Сталинградские битвы, а в решающих спаррингах, когда тренеры не могут выбрать первого номера, доходит и до нокаутов», – добавил Сардор Ташходжаев.

Даже после больших побед мотивация побеждать у первых номеров сборной остается высокой, а конкуренция внутри команды – такой же серьезной. Именно так Узбекистан стал лидером мирового любительского бокса. После фурора на Олимпиаде внимания будет еще больше.

Главный боксер Парижа – двухметровый нокаутер-профи. А зачем ему Олимпиада?

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Buda Mendes