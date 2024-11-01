Олимпийская чемпионка присоединилась к OnlyFans после пикантной фотосессии для Playboy... но есть одна загвоздка🍓

Олимпийская чемпионка Лиза Баквитц объявила, что создала аккаунт на OnlyFans, но не будет позировать обнаженной на платформе.

29-летняя Баквитц выиграла золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в соревнованиях по бобслею среди женщин.

Немецкая спортсменка привлекла внимание общественности, когда позировала обнаженной на обложке Playboy Germany, чтобы подчеркнуть важность естественной красоты перед зимними Олимпийскими играми в Пекине 2022 года.

А теперь олимпийская чемпионка официально присоединилась к OnlyFans, подписав спонсорское соглашение.

«Болельщики получают эксклюзивный доступ к контенту, которым я обычно не делюсь — ежедневная рутина, динамика внутри команды и личные достижения, которые часто остаются незамеченными. Я буду делиться всем — от советов по фитнесу и питанию до подготовки к соревнованиям, а также ритуалами, которые помогают мне сосредоточиться», - говорит бобслеистка изданию Bild.

Но Баквитц не планирует делиться контентом категории X, как другие пользователи. Девушка будет получать фиксированную оплату в рамках спонсорства и возможный бонусный платеж на основе проданных подписок.