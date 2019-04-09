Ганус о решении набсовета: «Расцениваю это как вредительство. Когда такие действия творятся, нам и врагов не надо»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал заседание набсовета организации, на котором было решено рекомендовать учредителям рассмотреть вопрос о его увольнении.

«На заседании было принято решение об изменении устава, что замдиректора не может вступить на позицию гендиректора, если меня уберут. Насколько я понимаю, это направлено против Маргариты (Пахноцкой).

Я понимаю, что не нравится. При этом не понимаю, почему. Странно. У нас выстроена международная линия коммуникации. Сейчас мы выйдем из рабочей группы по восстановлению ВФЛА. Хорошо, сами работайте.

Выйдем из IBU, прекратим предоставлять нейтральный статус спортсменам – давайте сами, ребята. Окей, хорошо, давайте. Более того, мы сейчас настраиваем дорогу с другими федерациями.

Я расцениваю это как вредительство. Когда такие действия творятся – нам и врагов не надо. Поэтому непонятно решение. Единственное могу сказать – я искренне надеюсь на здравомыслие», — сказал Ганус в интервью ютуб-каналу Андрея Митькова.

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