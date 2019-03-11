Владимир Драчев: «Основной спонсор команды приостановил финансирование, видя все то, что происходит вокруг СБР»

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о долгах организации.

«Положение не из лучших, но в восходящем тренде. Давайте сделаю небольшой экскурс в структуру этих долгов.

Некоторые долги образовались из-за увольнения Рожкова и фактического отстранения от работы Рочева, которые были связующими звеньями с ЦСП по подготовке финансовых бумаг и счетов на оплаты выездов сборных команд страны.

Кто их заменил? Рогач — креатура Голикова, которая не имела представления о том, как взаимодействовать с Центром спортивной подготовки.

Вследствие этих действий мы получили 415 тысяч евро долгов (осталось 354 тысячи евро) перед контрагентами за весь первый квартал.

Виноват ли я в этом? Безусловно, с себя я ни в чем не снимаю вины, недосмотрел за «хозяйством» на фоне текущих проблем технического характера в сборной команде (лыжи, патроны, сервис и т. д.), доверившись «профессионалам» с большой буквы.

Далее – спонсоры, пусть и небольшие, но сейчас не до жиру. Элементарная работа с ними была завалена по банальной причине несдачи отчетов перед ними, ссор на ровном месте.

Итог – финансирование СБР приостановлено, мы сейчас готовим все это, принеся извинения с моей стороны.

В целом ситуация, надеюсь, решаема. Но самое болезненное – основной спонсор приостановил финансирование, видя все то, что происходит вокруг СБР по инициативе правления», – сказал Драчев.

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