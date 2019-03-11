Валерий Польховский: «Королькевич и Кабуков отказались от предложений других команд ради работы в России. И остались ни с чем»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал решение правления СБР поменять кандидатов на должности старших тренеров сборной.

Ранее правление утвердило Польховского на должности главного тренера сборной, Роберт Кабуков должен был возглавить мужскую команду, – женскую.

Позднее в список внесли изменения: Юрий Каминский будет тренировать мужчин, а — женщин, пост главного тренера остается свободным.

«Я законопослушный человек, решение, принятое правлением, имеет силу. Как они сформировали, пусть так и будет. Мне не очень удобно перед Кабуковым и Королькевичем. Я связался с ними и извинился, что так получилось.

Обычно такие вопросы в зимних видах спорта обсуждаются на чемпионате мира. Как мы видим, наши болгарские друзья провели разговор с Касперовичем и Норицыным еще в Италии на чемпионате.

Королькевич и Кабуков имели ряд предложений от других команд, но они отказались ради работы в России. Теперь мне пришлось извиниться.

Получается, что сейчас они остались ни с чем. Они только пожелали удачи новому тренерскому составу», – сказал Польховский.

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