Валерий Польховский: «Королькевич и Кабуков отказались от предложений других команд ради работы в России. И остались ни с чем»

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский прокомментировал решение правления СБР поменять кандидатов на должности старших тренеров сборной.
Ранее правление утвердило Польховского на должности главного тренера сборной, Роберт Кабуков должен был возглавить мужскую команду, Владимир Королькевич – женскую.
Позднее в список внесли изменения: Юрий Каминский будет тренировать мужчин, а Михаил Шашилов — женщин, пост главного тренера остается свободным.
«Я законопослушный человек, решение, принятое правлением, имеет силу. Как они сформировали, пусть так и будет. Мне не очень удобно перед Кабуковым и Королькевичем. Я связался с ними и извинился, что так получилось.
Обычно такие вопросы в зимних видах спорта обсуждаются на чемпионате мира. Как мы видим, наши болгарские друзья провели разговор с Касперовичем и Норицыным еще в Италии на чемпионате.
Королькевич и Кабуков имели ряд предложений от других команд, но они отказались ради работы в России. Теперь мне пришлось извиниться.
Получается, что сейчас они остались ни с чем. Они только пожелали удачи новому тренерскому составу», – сказал Польховский.
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