Владимир Драчев: «Обсудили с Минспорта тренеров на сезон. Будут ли Корольеквич и Кабуков? Завтра все узнаете»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Министерство спорта России завтра утвердит списки тренеров сборной на новый сезон.
«На этой неделе тоже будет много новостей по утверждению списков. Только что были в Минспорте и обсуждали все текущие моменты. Сегодня показывали списки, также сегодня еще будет корректировка, а завтра планируем окончательное утверждение.
В связи с отъездом некоторых тренеров вносим постоянные изменения. Этом вопросом занимается специальная рабочая группа, в которую входят и члены правления, и министерство спорта, и центр спортивной подготовки сборных команд России.
Будут ли в списке Королькевич и Кабуков? Завтра все узнаете», – рассказал Драчев.
Вы зря думали, что биатлон не удивит: там спорят из-за двух списков тренеров – оба нелегальные, но какой-то надо принять к лету