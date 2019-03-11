Владимир Аликин: «Верю, что Малышко отберется в сборную. А насчет Бабикова у меня большие сомнения»

Бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин поделился мнением о составе команды для централизованной подготовки к сезону-2020/21.

«Было бы удивительно, если бы Малышко и Бабиков не были включены в список на централизованную подготовку. У нас не так много сильных биатлонистов, чтобы окончательно отказываться от этих ребят.

Но одно дело попасть на централизованную подготовку, другое – хорошо выступить на контрольных стартах и отобраться в сборную. Верю, что у Малышко это получится. Он умеет подводить себя к отборочным гонкам в хорошей форме.

Что же касается Бабикова, то у меня большие сомнения. В прошлом году он был очень слабым, сильно проигрывал соперникам ходом. Он говорит, что в отличной форме и вновь готов вернуться на прежний уровень? Буду только рад, если это правда», – сказал Аликин.

Бабиков, Малышко, Сидоров и Слепов вошли в расширенный список кандидатов в сборную России