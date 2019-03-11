Чемпионат Европы. Гонка преследования. Хогберг уйдет в гонку 1-й, Резцова – 4-й, Хаммершмидт – 17-й, Глазырина – 22-й

1 марта в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет женская гонка преследования.
За сборную России выступят Кристина Резцова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Анастасия Поршнева, Виктория Сливко и Валерия Васнецова.
Чемпионат Европы по биатлону
Раубичи, Беларусь
Женщины
Гонка преследования
Начало – в 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», Eurosport.
Старт-лист
1. Элизабет Хогберг (Швеция)
2. Ида Лиен (Норвегия) – 0,14
3. Ирина Кривко (Беларусь) – 0,16
4. Кристина Резцова (Россия) – 0,20
5. Осне Скреде (Норвегия) – 0,30
6. Анастасия Меркушина (Украина) – 0,45
7. Валентина Семеренко (Украина) – 0,49
8. Стефани Шерер (Германия) – 0,59
9. Каролине Эрдал (Норвегия) – 0,59
10. Хло Шевалье (Франция) – 1,01
11. Елена Кручинкина (Беларусь) – 1,04
12. Каролин Коломбо (Франция) – 1,04...
14. Ирина Кручинкина (Беларусь) – 1,04
15. Камила Жук (Польша) – 1,05...
17. Марен Хаммершмидт (Германия) – 1,16
18. Ингела Андерссон (Швеция) – 1,16
19. Эмма Нильссон (Швеция) – 1,20...
21. Динара Алимбекова (Беларусь) – 1,33
22. Екатерина Глазырина (Россия) – 1,35
23. Ульяна Кайшева (Россия) – 1,36...
26. Анна Сола (Беларусь) – 1,45
27. Анастасия Поршнева (Россия) – 1,50
28. Юлия Журавок (Украина) – 1,52...
31. Вита Семеренко (Украина) – 2,00...
41. Виктория Сливко (Россия) – 2,21...
52. Николь Гонтье (Италия) – 2,37...
55. Байба Бендика (Латвия) – 2,52...
59. Валерия Васнецова (Россия) – 3,00