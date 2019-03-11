Чемпионат Европы. Гонка преследования. Хогберг уйдет в гонку 1-й, Резцова – 4-й, Хаммершмидт – 17-й, Глазырина – 22-й

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1 марта в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет женская гонка преследования.

За сборную России выступят Кристина Резцова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Анастасия Поршнева, Виктория Сливко и Валерия Васнецова.

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Беларусь 

Женщины

Гонка преследования

Начало – в 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», Eurosport.

Старт-лист

1. Элизабет Хогберг (Швеция)

2. Ида Лиен (Норвегия) – 0,14

3. Ирина Кривко (Беларусь) – 0,16

4. Кристина Резцова (Россия) – 0,20

5. Осне Скреде (Норвегия) – 0,30

6. Анастасия Меркушина (Украина) – 0,45

7. Валентина Семеренко (Украина) – 0,49

8. Стефани Шерер (Германия) – 0,59

9. Каролине Эрдал (Норвегия) – 0,59

10. Хло Шевалье (Франция) – 1,01

11. Елена Кручинкина (Беларусь) – 1,04

12. Каролин Коломбо (Франция) – 1,04...

14. Ирина Кручинкина (Беларусь) – 1,04

15. Камила Жук (Польша) – 1,05...

17. Марен Хаммершмидт (Германия) – 1,16

18. Ингела Андерссон (Швеция) – 1,16

19. Эмма Нильссон (Швеция) – 1,20...

21. Динара Алимбекова (Беларусь) – 1,33

22. Екатерина Глазырина (Россия) – 1,35

23. Ульяна Кайшева (Россия) – 1,36...

26. Анна Сола (Беларусь) – 1,45

27. Анастасия Поршнева (Россия) – 1,50

28. Юлия Журавок (Украина) – 1,52...

31. Вита Семеренко (Украина) – 2,00...

41. Виктория Сливко (Россия) – 2,21...

52. Николь Гонтье (Италия) – 2,37...

55. Байба Бендика (Латвия) – 2,52...

59. Валерия Васнецова (Россия) – 3,00

 

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