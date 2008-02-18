Лариса Куклина: «А че нас утешать, если результат – это наша проблема? Тренеры не могут ответить за то, что у нас в голове творится»

Российская биатлонистка прокомментировала свой результат в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (23-е место).

«Расстроена, конечно. От большого желания показать результат (так получилось), что ли. Совсем не такого ожидала.

Наверное, это и была ошибка – далеко не в своем ритме сработала. Не знаю.

А че нас утешать, если это наша проблема? Тренеры же не могут за нас функционально ответить, или за то, что у нас в голове творится – это знает только сам спортсмен, тренер здесь ни при чем.

Что касается функционального состояния, то команда в хорошем состоянии. Мы можем бороться с лидерами ходом. Все в наших руках было, стреляй ноль – будешь в тройке сидеть. Даже с тем ходом, который мы сейчас показываем. Все можно было сделать. Но, видимо, мы сами что-то сотворили, либо от большого желания показать результат. Я понимала, что я могу показать результат в индивидуальной гонке, это моя гонка. Но, увы, не смогла.

Не скажу, что мне здесь тяжело. Я люблю высотные этапы, мне нравятся горы, я люблю бегать в горах, я чувствую себя здесь лучше, чем внизу. Но куда делась стрельба, что с ней произошло здесь на высоте? Либо это сказывается подход и сама высота, либо проблемы в нашей голове. Другой причины я не вижу», – сказала Куклина в эфире телеканала .

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