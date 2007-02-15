Александр Тихонов: «Норвежцы и меня обвиняли в допинге, они негодяи в этом плане. Рад, что Фуркад их обыграл»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира в Антхольце.
«Самые реальные шансы на победу из наших были у Логинова. Появилась уверенность, потому что приехал Саша Касперович.
Логинов готовился с ним отдельно от команды, поэтому Хованцев и остальные не имеют отношения к этой победе. Саша хоть начал улыбаться. Я очень рад этой победе.
Высказывания норвежцев? Они и меня обвиняли в употреблении допинга. Они негодяи в этом плане. Я очень рад, что их обыграл и Фуркад.
У Логинова есть шанс взять и второе золото. Если отработает так же чисто и так же быстро. Но Фийон-Майе тоже очень сильный, он в очень хорошей форме», – сказал Тихонов.
«Этот обманщик не достоин быть на чемпионате мира». Логинов победил – и все взбесились
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