Дмитрий Губерниев: «Критика из психоневрологического отделения – дело привычное, но теперь еще пациенты с тяжелой алкогольной зависимостью проснулись»

Теги Владимир Аликин сборная России сборная России жен Sports.ru Дмитрий Губерниев натив Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику бывшего старшего тренера мужской сборной России по биатлону Владимира Аликина

«Как-то много стало критики. Ну, из психоневрологического отделения – дело привычное, но теперь еще пациенты с тяжелой алкогольной зависимостью проснулись.

Алло, врачи, вы еще работаете? 🤣» – написал Губерниев в телеграме. 

Владимир Аликин: «Кажется, Губерниеву снесло крышу. Он просто зажравшийся и мешает спортсменам»

Тихонов о российском биатлоне: «Драчев – мошенник и болван! А добивает всех Губерниев»

Опрос

Губерниев ругается с Тихоновым – вы за кого?

37861 голос
  • За Губерниева!
    38%
  • За Тихонова!
    30%
  • Против обоих
    32%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья