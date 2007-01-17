Дмитрий Губерниев: «Критика из психоневрологического отделения – дело привычное, но теперь еще пациенты с тяжелой алкогольной зависимостью проснулись»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику бывшего старшего тренера мужской сборной России по биатлону .

«Как-то много стало критики. Ну, из психоневрологического отделения – дело привычное, но теперь еще пациенты с тяжелой алкогольной зависимостью проснулись.

Алло, врачи, вы еще работаете? 🤣» – написал Губерниев в телеграме.

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