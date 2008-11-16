Вице-президент СБР – о нарушении правил отбора в случае Старых: «Стыдно за это. Выводы о лобби регионов, неверное, небеспочвенные»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) Алексей Нуждов прокомментировал нарушения в формировании состава команды на первые этапы Кубка мира.

Ирина Старых и Екатерина Глазырина, тренировавшиеся в регионах, были допущены до отбора в Тюмени с условием, что они могут попасть только на . По итогам гонок Старых набрала вторую сумму баллов и попала в состав на Кубок мира. Глазырина, ставшая на отборе третьей, не выступит на международных стартах.

«Для меня главный вопрос – попадание Ирины Старых на Кубок мира. Хотя у нас недавно прошло Правление, на котором мы утвердили критерии отбора. Там было решение по двум спортсменкам персонально: Старых и Глазырина – их допустили к участию в гонках, но только для отбора на Кубок IBU.

Это прописано в критериях, они опубликованы – все заинтересованные их видят. Почему их нарушили? Не могу ничего сказать, не был свидетелем, никто мне этого пока не прокомментировал.

Могу сказать, что мне стыдно за такое решение. Потому что я член Правления – я голосовал за решение, которое оказалось не обязательным к исполнению. Я не хочу, чтобы с моей фамилией ассоциировались, наверное, небеспочвенные выводы болельщиков, указывающие на какой-то лоббистский или административный ресурс конкретного региона.

Я считаю, что с враньем и обманом надо заканчивать, иначе мы никуда не продвинемся. Все должно быть честно, открыто и по правилам – тогда все будет понятно и болельщикам, и честным спортсменам и тренерам.

Я как член Правления хочу извиниться перед теми болельщиками, которых мы ввели в заблуждение. При таких раскладах совершенно обоснованно звучит претензия: зачем такое Правление и его решения, которые не выполняются? Я себя уважаю и не хочу, чтобы про меня говорили, что у меня слова расходятся с делом», – сказал Нуждов.

В биатлоне взрыв: правила отбора нарушены, боссу стыдно, он намекает на блат и извиняется перед болельщиками