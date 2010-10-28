WADA рассмотрит вопрос возможных санкций к РУСАДА на заседании исполкома 4 ноября

Всемирное антидопинговое агентство ( ) рассмотрит вопрос возможных санкций к РУСАДА на заседании исполкома 4 ноября.

При этом комитет по соответствию WADA может не успеть к этой дате изучить ответы российской стороны по базе данных московской лаборатории, отправленные 8 октября.

«Российский вопрос уже включен в повестку заседания исполкома WADA, которое пройдет 4 ноября в Катовице. Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА.

Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет. Могу также добавить, что в повестке заседания совета учредителей WADA, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится», – рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы