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CAS удовлетворил апелляцию Мутко. Теперь он может посещать Олимпийские игры

Теги Виталий Мутко МОК CAS Биатлон

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве. 
 
«Апелляция, поданная Виталием Мутко 26 декабря 2017 года, удовлетворена. Решение, вынесенное исполкомом Международного олимпийского комитета в отношении Мутко 5 декабря 2017 года, аннулировано», – говорится в решении СAS.

5 декабря 2017 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранил Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Позже Мутко подал апелляцию на решение комитета. 

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