Шипулин о первых заработанных деньгах: «Я собирал и ремонтировал велосипеды, брал их даже на ночь»

Олимпийский чемпион Антон Шипулин в документальном фильме, премьера которого вышла сегодня на его ютуб-канале, рассказал о своей первой серьезной работе в юности.

«Когда родители стояли на рынке и продавали велосипеды, в мои обязанности входило разобрать палатку, выставить красиво товар.

Тогда я уже очень хорошо разбирался в великах, мог перебрать их до подшипника, собрать и отремонтировать. И мне отец предложил на базе нашей палатки организовать велосипедный сервис.

Вот эти деньги с сервиса все доставались мне. Это были первые мои серьезные заработанные деньги. Я брал даже велосипеды на ночь.

Я никогда заработанные деньги не тратил сразу. У меня был такой тайничок, куда я откладывал деньги и копил на что-то полезное.

В детстве я маме всегда говорил: «Вот вырасту, заработаю деньги и подарю тебе джип и дом». Я рад, что к 32 годам я это реализовал», – поделился Шипулин.

Семейный фильм Шипулина: торговля на рынке, дом в подарок родителям и слезы в кино

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