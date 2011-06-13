Цветков, Старых и Глазырина включены в резервную сборную России по биатлону

Биатлонисты Максим Цветков, Ирина Старых и включены в резервный состав кандидатов в сборную России.

«Включение в резерв позволит им рассчитывать на попадание на централизованную подготовку, если возникнет необходимость в замене», – прокомментировали в .

В резервный состав кандидатов в российскую сборную также вошли Татьяна Воронова, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елизавета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир Семаков, Семен Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов и .