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Цветков, Старых и Глазырина включены в резервную сборную России по биатлону

Теги сборная России сборная России жен СБР Екатерина Глазырина Владимир Семаков Вадим Филимонов Максим Цветков Семен Сучилов Ирина Старых Анна Никулина Юрий Шопин Владислав Томилов Елизавета Каплина Юлия Дроздова Максим Макаров Вячеслав Малеев Алина Клевцова ТАСС Биатлон

Биатлонисты Максим Цветков, Ирина Старых и Екатерина Глазырина включены в резервный состав кандидатов в сборную России. 

«Включение в резерв позволит им рассчитывать на попадание на централизованную подготовку, если возникнет необходимость в замене», – прокомментировали в СБР

В резервный состав кандидатов в российскую сборную также вошли Татьяна Воронова, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елизавета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир Семаков, Семен Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов и Юрий Шопин.

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