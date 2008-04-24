Виктория Сливко – о тренере Падине: «С ним я готова горы свернуть! А его снова убирают и меняют»

Российская биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление в связи с тем, что тренер Андрей Падин больше не будет работать с женской сборной России.

Сливко провела сезон-2018/19 в составе резервной сборной; тренером команды по функциональной подготовке был Падин. В сезоне-2019/20 тренером по резерву будет Сергей Коновалов.

«Мое мнение никто не спросит, но я все-таки хочу сказать вам, друзья, я в сборной команде России уже 7 лет.

Сначала – Самигуллин И. Н., три года, девушки и юниорки. Потом четыре года во взрослой сборной, и эти четыре года каждый год новый тренер!

Ты приходишь в команду и начинаешь привыкать к тренеру, к его методике, у тебя начинает получаться, ты веришь в тренера, а его меняют на нового, и ты снова и снова начинаешь подстраиваться и привыкать к тренеру. И так из года в год.

В этом году я работала с тренером, который живет спортом, у которого горят глаза на тренировках, с тренером, который всегда меня поддерживал и верил, который мог так мотивировать, что я была готова умирать и доползать до дома после тренировки, и я знала, что это приведет к результату. С таким тренером я готова горы свернуть! И его снова убирают и меняют.

Почему так происходит, я не понимаю. А ведь я не одна, кто хочет работать с Падиным Андреем Викторовичем», – написала Сливко в инстаграме.

В сториз спортсменка устроила опрос среди болельщиков, спросив: «Верите ли вы в Падина, как и я?» Под вариантом «Нет, не верю» она разместила фото 30-летнего Евгения Куваева, который был назначен помощником Коновалова.

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