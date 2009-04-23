Российские биатлонисты начнут подготовку к сезону в Белокурихе после майских праздников

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) Сергей Чепиков рассказал, когда сборная начнет подготовку к новому сезону.

«Первый сбор национальной команды состоится сразу после майских праздников. Мужская и женская команды будут тренироваться в Белокурихе.

В прошлом сезоне подготовка у ребят не была полноценной. Выборы президента СБР были назначены только на 18 мая 2018 года. Победившее в них руководство лишь ближе к лету смогло назначить новый тренерский состав и определиться с планами подготовки.

В этом году у нас все стабильнее», – сказал Чепиков.