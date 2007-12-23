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    Виталий Норицын: «Васильева говорила, что сборная – закрытый клуб. Теперь она с другой стороны баррикад, и картинка поменялась»

    Теги Кубок мира сборная России жен Ижевская винтовка Екатерина Юрлова-Перхт Виталий Норицын Ирина Старых Евгения Павлова Виктория Сливко Светлана Миронова Маргарита Васильева Анастасия Морозова Валерия Васнецова Биатлон

    Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын рассказал о том, как будет формироваться состав команды на январские этапы Кубка мира.

    «Юрлова, Старых и Павлова останутся на Кубке мира. Миронова, Морозова и Сливко выполнили критерии для Кубка IBU. А дальше надо смотреть по состоянию, кто отправится на «Ижевскую винтовку».

    Васильева и Васнецова? Здесь две стороны. Та же Рита две недели назад говорила, что сборная закрытый клуб. Я им еще тогда ответил: будьте аккуратны. Три этапа пробежать здесь и ехать на «Ижевку». Представьте, каково было другим. Сейчас видите, они уже немного с другой стороны баррикад, картинка поменялась.

    Им будет тяжело. Вместо восстановления, некоторым придется соревноваться в Ижевске. Но таковы критерии в этом году. Как отнеслись Васильева и Васнецова? На собрании все было спокойно. После «Ижевки» будем решать, кто где продолжит соревноваться», – сказал Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ».

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